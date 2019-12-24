В Красноярске гостей губернаторской елки попросили пройти медосмотр

24.12.2019, 0:38, Разное

…перед мероприятием с участием главы региона.

В Красноярске школьников заставили пройти медосмотр и сдать анализы, чтобы попасть на ежегодную губернаторскую елку. На мероприятии присутствовал сам глава края Александр Усс с детьми, а также члены семей местных чиновников, сообщает издание «Сибирь.Реалии».

«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка», — рассказала изданию мама одного из приглашенных на мероприятие.

Некоторым родителям пришлось даже сводить детей к стоматологу. Также школьников попросили сдать несколько анализов.

В пресс-службе губернатора Красноярского края не смогли дать оперативный комментарий о необходимости прохождения комплексного медосмотра для посещения мероприятия с участием губернатора, сославшись на отсутствие информации о празднике. «Не знаю, не имею отношения к организации, поэтому не могу ничего сказать», — сообщил «Новой газете» сотрудник пресс-службы.

Всего на елку в Большом концертном зале краевой филармонии пригласили почти 900 школьников со всего региона. При этом родители пожаловались, что их в зал не пустили, поэтому они вынуждены были несколько часов ждать детей на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Праздник и наледь. Более 96 млн рублей пермские власти потратят на новогоднее украшение краевой столицы

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Комики и Егор Крид собрались втроем исполнить модный танцевальный элемент, но во время записи что-то пошло не так. У рэпера танец получился отлично. Неплохо справился и Батрутдинов, чего не сказать о Гарике Харламове. Юморист должен был, как и его партнеры по танцу, исполнить на третьем такте заготовленное движение, но физическая форма этого сделать ему не […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика