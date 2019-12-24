В Красноярске гостей губернаторской елки попросили пройти медосмотр

…перед мероприятием с участием главы региона.
В Красноярске школьников заставили пройти медосмотр и сдать анализы, чтобы попасть на ежегодную губернаторскую елку. На мероприятии присутствовал сам глава края Александр Усс с детьми, а также члены семей местных чиновников, сообщает издание «Сибирь.Реалии».
«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка», — рассказала изданию мама одного из приглашенных на мероприятие.
Некоторым родителям пришлось даже сводить детей к стоматологу. Также школьников попросили сдать несколько анализов.
В пресс-службе губернатора Красноярского края не смогли дать оперативный комментарий о необходимости прохождения комплексного медосмотра для посещения мероприятия с участием губернатора, сославшись на отсутствие информации о празднике. «Не знаю, не имею отношения к организации, поэтому не могу ничего сказать», — сообщил «Новой газете» сотрудник пресс-службы.
Всего на елку в Большом концертном зале краевой филармонии пригласили почти 900 школьников со всего региона. При этом родители пожаловались, что их в зал не пустили, поэтому они вынуждены были несколько часов ждать детей на улице.
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Источник: Новая газета
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