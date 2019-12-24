Опергруппу СБУ предали, пытали и убили у границы с Венгрией

24.12.2019, 0:30, Новости дня

Недалеко от границы Украины с Венгрией обнаружены убитыми четверо сотрудников СБУ, сообщил источник в украинском ведомстве.

В опергруппу входили трое офицеров столичного главка и сотрудник районного управления. Их задачей была документация трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией, пишет «Страна.ua».

По информации издания, спецслужба «слила местным бандитам информацию» о том, что в район прибыла группа оперативников. Связь с сотрудниками СБУ была потеряна. 

Две недели назад в окрестностях городка Виноградов нашли тела оперативников со следами пыток. Сотрудники СБУ были убиты выстрелами в голову.

Ведомство пока не подтвердило факт гибели своих офицеров.

Участок, о котором идет речь и раньше привлекал внимание СМИ и властей Украины. Сообщалось, что контрабандисты скупили на границе землю, где построили частные домовладения, используя их для контрабанды.

В 2018 году в Закарпатской области следователи обнаружили частные наблюдательные вышки вдоль государственной границы; они использовались для наблюдения за пограничниками

Напомним, украинские власти уже давно пытаются усмирить Закарпатье.



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