Опергруппу СБУ предали, пытали и убили у границы с Венгрией

Недалеко от границы Украины с Венгрией обнаружены убитыми четверо сотрудников СБУ, сообщил источник в украинском ведомстве.

В опергруппу входили трое офицеров столичного главка и сотрудник районного управления. Их задачей была документация трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией, пишет «Страна.ua».

По информации издания, спецслужба «слила местным бандитам информацию» о том, что в район прибыла группа оперативников. Связь с сотрудниками СБУ была потеряна.

Две недели назад в окрестностях городка Виноградов нашли тела оперативников со следами пыток. Сотрудники СБУ были убиты выстрелами в голову.

Ведомство пока не подтвердило факт гибели своих офицеров.

Участок, о котором идет речь и раньше привлекал внимание СМИ и властей Украины. Сообщалось, что контрабандисты скупили на границе землю, где построили частные домовладения, используя их для контрабанды.

В 2018 году в Закарпатской области следователи обнаружили частные наблюдательные вышки вдоль государственной границы; они использовались для наблюдения за пограничниками

Напомним, украинские власти уже давно пытаются усмирить Закарпатье.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Как известно, сейчас вакансия управляющего автоконцерном Lamborghini занята 54-летним Стефано Доменикало, который ранее был известен по работе в Audi и Ferrari. Поскольку за последние 3 года дела у компании с точки зрения продаж наладились, топ-менеджер рассказал, чего стоит ожидать от 2020 года. Флагманская модель Lamborghini Urus сейчас пользуется огромным спросом, но разработчики хотели бы выпустить […]