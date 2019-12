Совет Европы приветствует договоренности Минской группы об обмене удерживаемыми лицами

В Совете Европы приветствовали достигнутые в понедельник на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договоренности об освобождении и обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь организации Даниэль Холтген.

«Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года лиц, которых удерживают во время конфликта», – отметил он.

Холтген сослался на заявление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группы в Минске Мартина Сайдика.

«В ходе сегодняшней видеоконференции Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины достигла соглашения о взаимном освобождении и обмене задержанными лицами, связанными с конфликтом, к концу года», – сказал Сайдик.

Good news from the @OSCE on an agreement on a mutual release and exchange of conflict-related detainees by the end of the year: Press Statement of Special Representative Sajdik after meeting of Trilateral Contact Group in form of VTC on 23 December 2019 https://t.co/q7MJHmwdhG

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) December 23, 2019

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

