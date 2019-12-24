Украина прекращает экспортировать коньяк и шампанское

Украина прекратила экспорт продукции под названиями «коньяк» и «шампанское». Об этом рассказал первый вице-президент торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, сообщила 23 декабря пресс-служба палаты.

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Евроопейского Совета, странами происхождения, которые могут использовать названия «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», определены Франция, Италия и Испания.

«Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли [с Евросоюзом], торгово-промышленная Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», – сказал Непран.

В пресс-службе сообщили, что теперь в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.

Согласно международному праву, использование названия «шампанское» закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампани, а «коньяк» – в регионе Шаранта во Франции. Подписав соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года гендиректор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.

Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов «шампанское» и «коньяк», а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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