Украина прекращает экспортировать коньяк и шампанское

Украина прекратила экспорт продукции под названиями «коньяк» и «шампанское». Об этом рассказал первый вице-президент торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, сообщила 23 декабря пресс-служба палаты.
В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Евроопейского Совета, странами происхождения, которые могут использовать названия «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», определены Франция, Италия и Испания.
«Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли [с Евросоюзом], торгово-промышленная Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием «коньяк», «арманьяк», «граппа», «бренди де херес», – сказал Непран.
В пресс-службе сообщили, что теперь в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности из Украины будут экспортировать вино игристое и бренди.
Согласно международному праву, использование названия «шампанское» закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампани, а «коньяк» – в регионе Шаранта во Франции. Подписав соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.
В октябре 2018 года гендиректор корпорации «Укрвинпром» Владимир Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.
Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября, а 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов «шампанское» и «коньяк», а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Как известно, сейчас вакансия управляющего автоконцерном Lamborghini занята 54-летним Стефано Доменикало, который ранее был известен по работе в Audi и Ferrari. Поскольку за последние 3 года дела у компании с точки зрения продаж наладились, топ-менеджер рассказал, чего стоит ожидать от 2020 года. Флагманская модель Lamborghini Urus сейчас пользуется огромным спросом, но разработчики хотели бы выпустить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Московские хирурги сохранили зрение ребенку, которому мать выколола глаза / 2 ноября
- Мнение: Забота / 16 декабря
- Наука: Когнитивные способности всё-таки «зашиты» в генах? / 21 декабря
- Рудковская и Плющенко наняли дополнительную охрану из-за угроз их сыну / 29 ноября
- Вадим Верник пожаловался на обострение болезни / 9 ноября
- Мнение: Очередное дно нации / 4 ноября
- Мнение: «Союзное государство» может состояться только в составе России / 12 декабря
- Citroen запустит линейку C-Series для своих моделей / 4 декабря