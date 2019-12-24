В Киеве произошла стрельба, один человек погиб

23 декабря в Днепровском районе Киева в парке «Гидропарк» произошла стрельба. Об этом проинформировала пресс-служба столичной полиции.

В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранения и погиб на месте происшествия.

«Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника», – отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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