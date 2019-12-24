Бывшее руководство «Дельта Банка» подозревают в хищении 4,4 млрд грн

Правоохранители 23 декабря объявили подозрение бывшей главе совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса этого финучреждения и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью в хищении 4,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Правоохранители установили, что должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012-2015 годов они выдавали кредиты подконтрольной компании, а деньги перечислялись на основании фиктивных сделок на счета офшоров.

По версии следствия, руководство «Дельта Банка» для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивалось в работу международной платежной системы и вносило ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием признания АО «Дельта Банк» неплатежеспособным.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО «Дельта Банк» убытки в сумме 4,4 млрд грн.

На данный момент проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.

«Дельта Банк» был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.

В июле 2015 года Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности «Дельта Банка» в период с 2012-го по март 2015 года, сказано в определении Печерского райсуда. В материалах дела указано, что банк в 2014 году получил от НБУ рефинансирование в размере около 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн потратил на приобретение $535,3 млн и перечислил эти деньги за границу «в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий».

«Договоры, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ», – отмечалось в определении суда.

В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления «Дельта Банка» Елене Поповой и трем другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что «все аферисты сбежали за границу», но пообещал «рано или поздно их поймать».

Пресс-служба ГПУ отмечала, что фигурантам дела инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц), им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Полиция разыскивает Попову с марта 2017 года, сообщается на сайте МВД.

10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие владельцу «Дельта Банка» Николаю Лагуну.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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