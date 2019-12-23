Журналистка опровергла связь увольнения с вопросом Путину

Алиса Яровская сообщила, что ее увольнение из ОГТРК «Ямал-Регион» не связано с вопросом, который она задала главе российского государства Владимиру Путину во время большой пресс-конференции.

Яровская пояснила, что «уволилась по собственному желанию», но не стала называть конкретную причину такого решения, передает РИА «Новости».

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова также сообщила, что «нет информации» о решении ОГТРК уволить сотрудницу. По информации телерадиокомпании, Яровская «продолжает работать в московском корпункте».

«Сегодня сотрудница написала заявление об увольнении по собственному желанию», – сказано в сообщении.

СМИ утверждали, что Яровскую якобы уволили из-за вопроса Путину.

В ходе большой пресс-конференции президента Яровская спросила его, будут ли федеральные власти участвовать в строительстве долгожданного моста через Обь. Она посетовала, что о проекте «мало слышно».

Глава государства подчеркнул, что мост важен для региона. Он пояснил, что «развитие транспортной инфраструктуры определяется в плановом порядке».

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