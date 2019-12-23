Хулиганке Ирине Шейк вручили ношеные носки

23.12.2019, 23:51, Разное

Своеобразный презент звезда
получила в канун Рождества. Ближайшая подруга, «ангел» Victoria’s
Secret Стелла Максвелл вручила Ирине Шейк свои ношеные носки с
незамысловатым узором.

В
последнее время модели очень сблизились. Поговаривают, что Максвелл умышленно
приглашает коллегу на шумные вечеринки, где Ирина Шейк нередко предстает не в
лучшем виде. Фото с закрытых тусовок, которые знаменитость публиковала в
соцсети, насторожили ее поклонников.

На одной из них девушки устроили себе
праздник живота со стейками и пирожными. И это несмотря на то, что Ирина Шейк тщательно
следит за фигурой и обычно не ест и не пьет лишнего.

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Публикация от irinashayk (@irinashayk) 20 Дек 2019 в 3:45 PST

Но, оказывается, и супермодели иногда
позволяют себе похулиганить. Примечательно, что Максвелл стала частенько
публиковать в своем аккаунте в «Инстаграм» снимки, где выглядит безупречно, в
то время как Ирина Шейк на них то зевает, то моргает. 



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