Хулиганке Ирине Шейк вручили ношеные носки

Своеобразный презент звезда

получила в канун Рождества. Ближайшая подруга, «ангел» Victoria’s

Secret Стелла Максвелл вручила Ирине Шейк свои ношеные носки с

незамысловатым узором.

В

последнее время модели очень сблизились. Поговаривают, что Максвелл умышленно

приглашает коллегу на шумные вечеринки, где Ирина Шейк нередко предстает не в

лучшем виде. Фото с закрытых тусовок, которые знаменитость публиковала в

соцсети, насторожили ее поклонников.

На одной из них девушки устроили себе

праздник живота со стейками и пирожными. И это несмотря на то, что Ирина Шейк тщательно

следит за фигурой и обычно не ест и не пьет лишнего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 20 Дек 2019 в 3:45 PST

Но, оказывается, и супермодели иногда

позволяют себе похулиганить. Примечательно, что Максвелл стала частенько

публиковать в своем аккаунте в «Инстаграм» снимки, где выглядит безупречно, в

то время как Ирина Шейк на них то зевает, то моргает.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными». Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине. Естественно, […]