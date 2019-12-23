Мнение: Дело Дрюк: Как агенту СБУ дали 5 лет

О том, чем завершилась история с агентом СБУ Светланой Дрюк, которая бежала из ДНР на Украину в рамках "уникальной спецоперации СБУ".

Как на Украине осудили агента СБУ

В конце 2019 года завершилась история, связанная с военнослужащей Народной милиции ДНР Светланой «Ветерок» Дрюк. В конце февраля — начале марта украинские СМИ сообщили о спецоперации Службы безопасности Украины, в результате которой получилось «вытащить из логова врага» своего агента под прикрытием.

Украинский одиозный телеканала «1+1» продемонстрировал кадры, на которых Светлана вместе со своими детьми, находясь в Киеве, рассказывает о присутствии регулярной российской армии в ДНР. Якобы, «Ветерок» предоставила спецслужбам информацию о кадровых российских военных. Подавалось это всё таким образом, что изначально Дрюк была двойным агентом, которую намеренно внедрили в Народную милицию ДНР для получения информации о внутренней ситуации противника.

Решение суда

В декабре состоялся суд. Светлану признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации) и приговорили к 5 годам лишения свободы.

«Между обвиняемой и прокурором ГПУ утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года».

«В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины, а также предоставила информацию по поставкам боевой техники с территории РФ».

Такое решение Павлоградского районного суда вызывает массу вопросов. Первый и самый очевидный, если Дрюк была агентом под прикрытием изначально, то почему её сажают за решетку? Неужели, такова цена службы на СБУ?

Чужой среди своих, чужой среди чужих

Разумеется, ни о какой работе на украинские спецслужбы не шла речь. Это уже украинские журналисты с подачи СБУ придумали легенду, чтобы поднять имидж украинских контрразведчиков, которые очевидно не пользуются популярностью у населения Украины. К тому же, в то время шла активная президентская кампания. Петру Порошенко необходим был пиар, чтобы переиграть своего оппонента, но он проиграл эту битву, поэтому Дрюк стала лишь очередной жертвой внутриполитических игр. Кроме этого, СБУ намерены были продемонстрировать эффективность своей работы, а если быть точным, то программы «Тебя ждут дома». Она была провальной, поэтому нужно было показать украинцам и воюющим на стороне республик Донбасса, что переходить на сторону Украины не страшно, а очень даже правильно. Но решение украинского суда показало, что ждёт тех, кто решит всё-таки перейти на сторону киевских силовиков.

Ещё в самом начале, после первого сюжета на «ТСН», сослуживцы Светланы отмечали неестественность «Ветерка». Дети также вели себя скованно, не так, как их привыкли видеть их знакомые. Можно, конечно, сделать скидку на камеры, но всё же решение суда показало, что всё было откровенной ложью.

К сожалению, эта ситуация со всех сторон отрицательна. Во-первых, она показала слабые стороны в обороне ДНР. СБУ удалось каким-то образом заманить военнослужащую на подконтрольную Киеву территорию, где с ней уже поработали контрразведчики и подготовили её к интервью. Во-вторых, Дрюк попала в ситуацию, где она стала чужой среди своих, но и не стала своей у противника. Даже если сейчас удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами, то, скорее всего, Светлане придётся отказаться от возможности вернуться домой. Согласно её показаниям, она сама призналась, что работала на украинские спецслужбы. За шпионаж в ДНР обычно приговаривают к 15 годам лишения свободы. Поэтому «Ветерку» придётся остаться на территории Украины.

Никакой амнистии не будет

Ещё один вопрос, который вызывает эта ситуация. Как же на счёт амнистии? Да, согласно закону об особом статусе, который продлила Верховная рада, никакой амнистии не будет до выполнения Минских соглашений. Это замкнутый круг, но в целом украинское руководство в очередной раз продемонстрировало свою недоговороспособность.

Никакие встречи в Минске, Париже или Берлине не способны изменить позицию Киева — участники боевых действий в Донбассе вне закона. Это касается как тех, кто воевал за ДНР и ЛНР, так и тех, кто воевал за Украину. Сторонники республик Донбасса — сепаратисты, а значит, должны быть осуждены за совершённые преступления, а с другой стороны добробатовцы и ВСУшники, которые также вне закона, но по другому принципу. Их осуждать нельзя, даже если они совершили военные преступления.

Сложившаяся ситуация очень показательна. Во многом, это касается самой Украины, которая показала, что не готова к примирению. Для того, чтобы начался мирный диалог, необходимо находить компромисс. Быть может, команда действующего президента Украины и готова снизить градус неадекватности, но в стране по-прежнему главенствуют радикальные настроения. Амнистия — ключевой вопрос в политическом урегулировании. Это те самые гарантии тем, кто воевал за ДНР и ЛНР, но Киев ни за что не пойдёт на этот шаг. Это понимают в Кремле, но продолжают игнорировать бездыханность Минского процесса. Его банально невозможно выполнить в существующих обстоятельствах. О связанных руках Зеленского заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, но в таком случае какой смысл вести переговоры с тем, кто не контролирует ситуацию? И дело Дрюк — очередное тому подтверждение.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/voyna/delo-dryuk/ — цинк

И вот на этой истории СБУ пыталось построить агитацию в ДНР в стиле "переходите на сторону Украины". Ну вот на примере Светланы Дрюк отлично видно, что ждет тех, кто поверил СБУ.

Источник: Colonel Cassad

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