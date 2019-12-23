Самое популярное лекарство против гриппа действительно эффективно

Новое исследование препарата «Тамифлю» (осельтамивира) показало, что он эффективен при гриппе. Наиболее выразительно он помогал пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями: них симптомы болезни проходили на два-три дня раньше. Научная работа, опубликованная в журнале Lancet, была спонсирована Европейской комиссией.

Осельтамивир – противогриппозный препарат, из группы ингибиторов нейроминидазы. Несмотря на его массовое применение, ученые часто указывают, что доказательства его пользы противоречивы и недостаточны. Это связано с малым количеством независимых исследований: большую часть их них оплатила фирма-производитель.

В исследовании, которое было проведено учеными из Утрехтского и Оксордского университетов, участвовало 3266 пациентов их 15 европейских стран. Это первая столь крупная независимая научная работа, проверяющая эффективность осельтамивира в амбулаторной практике.

«Мы обнаружили, что осельтамивир помогает людям выздороветь при гриппоподобных заболеваниях в среднем на один день раньше, чем это было бы без него. Более старые, более больные и пациенты с сопутствующими заболеваниями в целом получали больше пользы и могли ожидать, что их симптомы уйдут на два-три дня раньше, чем у тех, кто не получал лекарство. В то же время, мы обнаружили, что у людей, которым назначали осельтамивир, чаще наблюдались тошнота и рвота», — рассказал профессор Крис Батлер (Chris Butler) из Оксфордского университета, ведущий автор исследования.

Исследование также показало, что начало лечение осельтамивиром через 48 часов после появления симптомов практически столь же эффективно, как более раннее его назначение. У пациентов с вирусологически подтвержденным гриппом результаты лечения не была лучше, чем у тех, кому диагноз был поставлен на основании симптомов.

Людям, которые прошли лечение, на 4% реже требовались антибиотики. В их семьях отмечалось на 6% меньше заболеваний гриппоподобными болезнями.

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