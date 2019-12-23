Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ей пришлось перенести срочную операцию из-за порванного грудного импланта. Она надеется, что ее случай убережет девушек от установки имплантов.
Кудрявцева отметила, что «наркоз еще не отошел», и не исключила, что позднее «пожалеет о своем откровении».
«Но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит, все не зря», – сообщила она в Instagram.
Кудрявцева рассказала, что «15 лет назад в Санкт-Петербурге поставила импланты в грудь фирмы МакГан». При этом указывалась «пожизненная гарантия», а «доктор говорил – можно танком давить».
Как отмечает телеведущая, «тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики».
Кудрявцева сообщила, что ежегодно «проходит чек-ап». После УЗИ и МРТ с контрастом выяснилось, что «левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь». Пришлось проводить срочную и «очень агрессивную» операцию «по удалению имплантов с капсулой и иссечению силикона из тканей».
«Девочки, этот пост – для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто-то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов», – говорится в сообщении.
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