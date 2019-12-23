В Австралии найден паук-рекордсмен

Биологи из Австралии заявили об уникальной находке, которой стал паук-рекордсмен из семейства Gaius Villosus. Особенностью паука является то, что ему исполнилось 43 года.

Недавно австралийские биологи в ходе масштабного исследования обнаружили представителя семейства пауков Gaius Villosus. Эксперты почти сразу обратили внимание на ряд странностей данного паука, однако для выяснения их причин потребовалось немало времени. В итоге анализ показал, что созданию из семейства ктенизидовых исполнилось 43 года. По мнению ученых, это настоящий рекорд, который шокирует научное сообщество. Дело в том, что предыдущий рекордсмен прожил на 15 лет меньше.

Также специалисты отметили, что тогда причинами долголетия паука было наличие медленного метаболизма и способность крайне быстро адаптироваться к климатическим переменам.

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