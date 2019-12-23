Наука: Кишечные бактерии помогают иммунитету бороться с раком

Человеческая микрофлора помогает иммунной системе атаковать раковые клетки в полную силу.

Недавно мы писали о том, что эффективность противораковой иммунотерапии напрямую зависит от состава кишечной микрофлоры. Иммунотерапия – это когда на опухоль пытаются натравить собственный иммунитет больного. Иммунная система должна сама вовремя распознавать и уничтожать раковые клетки, но часто случается так, что она их не видит – не в последнюю очередь потому, что раковые клетки умеют маскироваться от иммунитета. Задача иммунотерапии – сделать так, чтобы иммунитет начал активно реагировать на опухоль. И вот оказалось, что противоопухолевая активность иммунитета зависит от того, какие бактерии живут в желудочно-кишечном тракте. Лоранс Зитвожель (Laurence Zitvogel) и ее коллеги из Института Густава Русси, которые давно занимаются этой темой, показали, что если у мышей в кишечнике живут бактерии группы Bacteroides, то эффективность иммунотерапии против нескольких видов рака значительно повышается.

Три Т-лимфоцита, окружившие раковую клетку

Но мыши мышами, а что у людей? Исследователи (те же Лоранс Зитвожель с коллегами) сравнили истории болезни у почти двухсот пятидесяти больных с опухолями легких, почек и мочевого пузыря. Все они получали лекарственный препарат, который подавлял у раковых клеток их противоиммунную защиту. Но при этом некоторые из больных также принимали антибиотики из-за каких-то инфекций, которые случились во время курса иммунотерапии. И оказалось, как говорится в статье, опубликованной в Science, что у тех, кто принимал антибиотики, опухоль после лечения быстро приходила в себя, и такие пациенты жили меньше остальных.

Бактерия Akkermansia muciniphila, помогающая иммунитету бороться с раком

Из-за антибиотиков состояние микрофлоры в целом ухудшалось, бактерий в кишечнике становилось меньше, но особенно важной оказывалась потеря бактерии Akkermansia muciniphila. Дополнительные эксперименты показали, что если мышам с опухолями и притом лишенных желудочно-кишечных микробов ввести эту бактерию, то животные начинают лучше реагировать на иммунотерапию – в том смысле, что их иммунитет лучше атакует опухоль, которую с помощью специального препарата сделали доступной для иммунной атаки. (Кстати, считается, что A. muciniphila относится к тем бактериям, которые предотвращают диабет и ожирение.) Важно отметить, что присутствие нужных бактерий повышало эффективность противоракового лекарства с 25% до 40%.

Авторам работы удалось также отчасти расшифровать, что в этом случае происходит на молекулярном уровне: под действием A. muciniphila иммунные клетки выделяют сигнальную молекулу IL-12 (интерлейкин-12), которая настраивает Т-лимфоциты на борьбу с раком.

Похожие эксперименты поставили сотрудники Онкологического центра им. М. Д. Андерсона при Техасском университете. В другой статье в Science они пишут, что у пациентов, которым иммунотерапия помогала лучше всего, кишечная микрофлора была более разнообразной, и особенно сильно эффективность терапии зависела от бактерий из групп Faecalibacterium и Clostridiales. Отчасти состав микрофлоры, полезной при иммунотерапии, пересекается с тем, который описан в статье исследователей из Франции; что же до отличий, то тут необходимо учитывать, что на наших бактериальных симбионтов влияет то, где мы живем и что едим, иными словами, если вы придерживаетесь одной диеты, то иммунитету будут помогать одни микробы, а если другой – то другие.

Вероятно, в самом скором времени полученные результаты найдут применение в медицине: онкобольным будут давать какие-нибудь бактериальные препараты, повышающие эффективность терапии. Правда, перед тем все равно нужно будет выполнить еще не одно клинические исследование, чтобы избежать возможных нежелательных побочных эффектов – ведь бактерии могут не только помогать лечить рак, но и мешать.

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