Помощники адвоката Трампа не поделили Украину с «марионеткой Сороса»

Стало известно о борьбе за газовый рынок Украины между помощниками Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, и людьми американского финансиста Джорджа Сороса.
Считается, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас выполняли на Украине поручения Джулиани. Они предложили директору по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрею Фаворову помочь с увеличением поставок сжиженного природного газа из США в Польшу для последующей перекачки по трубопроводу на Украину.
Фруман и Парнас при этом заявляли, что нужно убрать Андрея Коболева с поста главы компании, так как тот является марионеткой Джорджа Сороса. Кроме того, требовалась отставка посла США в Киеве Мари Йованович, которая защищала Коболева, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Фаворов утверждал, что отказался занимать пост главы компании и с сомнением воспринял слова Фрумана и Парнаса, но после увольнения Йованович их пришлось вопринимать более серьезно.
Джулиани опроверг свою причастность к планам Фрумана и Парнаса.
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