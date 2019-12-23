Помощники адвоката Трампа не поделили Украину с «марионеткой Сороса»

23.12.2019, 23:05, Новости дня

Стало известно о борьбе за газовый рынок Украины между помощниками Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, и людьми американского финансиста Джорджа Сороса.

Считается, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас выполняли на Украине поручения Джулиани. Они предложили директору по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрею Фаворову помочь с увеличением поставок сжиженного природного газа из США в Польшу для последующей перекачки по трубопроводу на Украину.

Фруман и Парнас при этом заявляли, что нужно убрать Андрея Коболева с поста главы компании, так как тот является марионеткой Джорджа Сороса. Кроме того, требовалась отставка посла США в Киеве Мари Йованович, которая защищала Коболева, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Фаворов утверждал, что отказался занимать пост главы компании и с сомнением воспринял слова Фрумана и Парнаса, но после увольнения Йованович их пришлось вопринимать более серьезно.

Джулиани опроверг свою причастность к планам Фрумана и Парнаса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Есть ряд болезней и состояний, при которых медицинская реабилитация так же важна и необходима, как и основное лечение. Травмы опорно-двигательного аппарата, головного и спинного мозга, параличи и парезы различного генеза, включая детский церебральный паралич, сколиоз и межпозвоночные грыжи, состояния после инсульта и острых кардиологических заболеваний, рассеянный склероз, речевые и глотательные расстройства у взрослых и детей […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика