Якутскому шаману Габышеву отменили подписку о невыезде

Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена в отношении шамана из Якутии Александра Габышева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Подписка о невыезде в отношении Габышева, которую избрали 11 декабря, отменена самим следователем. Обвинение ему так и не предъявлено. Следователь взял с него обязательство о явке по требованию в случае необходимости проведения следственных мероприятий», — приводит агентство слова Прянишникова.

23 декабря правозащитникам дали ознакомиться с заключением психиатрической экспертизы, проведенной шаману. По данным собеседника агентства, заключение составляет 80 страниц. Следователи не дают адвокатам его сфотографировать для детальной работы и анализа, и приходится переписывать все вручную. Защита будет обжаловать результаты экспертизы.

Габышев начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина еще летом. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на шамана завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

10 декабря сотрудники ФСБ в Якутии задержали также члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина. Сейчас он освобожден.

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