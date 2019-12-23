Медведев заявил, что тариф на транзит российского газа через Украину будет «гуманным»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам 23 декабря, что тариф на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему на слежующие пять лет будет «гуманным». Об этом сообщило агентство ТАСС.

По словам Медведева, «все и попытки взвинтить [тариф] мало чем закончились, практически ничем не закончились». Он сказал, что если бы Украина поставила высокий тариф, договоренности «однозначно» не были бы достигнуты.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор газотранспортной системы Украины».

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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