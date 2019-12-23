Мнение: С берегов Темзы выдачи нет?

23.12.2019, 22:45, Разное

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Германа Горбунцова и объявлении беглого банкира в международный розыск . Того самого Горбунцова, о котором я писал, к примеру, в мае и в октябре.

Горбунцов уже давно обосновался в Лондоне. И сдается мне, что Лондон не выдаст Горбунцова России. Или я ошибаюсь?

Горбунцову инкриминируется мошенничество. Но мне куда больше интересно, как к нему попал документ со стола директора ФСБ? Речь вот про это поручение Путина Бортникову.

С момента публикации об этой утечке прошло уже больше полугода, но до сих пор  ни слуху ни духу о том, была ли проведена проверка, выявлен ли крот? Или это никому не интересно?

Коллаж, на котором  Герман Горбунцов (в центре) и его подельники  Александр Каледин (слева) и Вадим Веденин (справа),  отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными». Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине. Естественно, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика