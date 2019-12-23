Мнение: С берегов Темзы выдачи нет?

Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Германа Горбунцова и объявлении беглого банкира в международный розыск . Того самого Горбунцова, о котором я писал, к примеру, в мае и в октябре.

Горбунцов уже давно обосновался в Лондоне. И сдается мне, что Лондон не выдаст Горбунцова России. Или я ошибаюсь?

Горбунцову инкриминируется мошенничество. Но мне куда больше интересно, как к нему попал документ со стола директора ФСБ? Речь вот про это поручение Путина Бортникову.

С момента публикации об этой утечке прошло уже больше полугода, но до сих пор ни слуху ни духу о том, была ли проведена проверка, выявлен ли крот? Или это никому не интересно?

Коллаж, на котором Герман Горбунцов (в центре) и его подельники Александр Каледин (слева) и Вадим Веденин (справа), отсюда.

Источник: Ирек Муртазин

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