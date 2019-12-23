Мнение: Саммит

На неформальном саммите СНГ лидеры стран альянса ЕАЭС практически взбунтовались против российского закона о предустановке российского софта на мобильные гаджеты. Бунт связан с тем, что члены ЕАЭС обязаны учитывать национальное законодательство друг друга и унифицировать свои внутренние законодательства и таможенные правила. Идея сидеть под колпаком у ФСБ никого не вдохновила, причем настолько, что участники ЕАЭС могут пойти на полный отказ от своих обязательств по исполнению этого закона. Что делает его бессмысленным — вражеские смартфоны без жучков от ФСБ будут прибывать через прозрачную таможенную границу. Кроме того, появляется прецедент, который может повториться, а тогда вся история с ЕАЭС неизбежно пойдет прахом.

Вообще, структура ЕАЭС становится малопонятной для его членов и участников. Совокупный рынок ЕАЭС после отказа Украины участвовать в этом объединении слишком мал, чтобы оказывать сколь-либо значимую конкуренцию торговле с другими странами, а обязательства по унификации создают нешуточные проблемы по торговле со странами, не входящими в ЕАЭС. Создать "общий рынок", самодостаточный и доминирующий на постсоветском пространстве с таким куцым количеством участников не получается.

Россия не может стать локомотивом объединения, так как находится в жестком кризисе и технологически очень быстро деградирует. В политическом смысле токсичность России на международной арене создает все больше проблем для остальных членов ЕАЭС. Часовая лекция Путина, которую с трудом и явным неудовольствием были вынуждены выслушивать "союзники", была насквозь проникнута идеями реваншизма — впрочем, для фашистского государства реваншизм — вполне годная идеология. Правда, при чем тут все остальные — они не очень понимают. Путину нечего продавать своим союзникам, кроме идей осажденной крепости, вокруг которой сплошные враги и диверсанты. Их же позиция более чем понятна — если тебе хочется сидеть в заколоченном помещении — флаг в руки. Нас-то ты зачем туда зовешь?

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несколько жестких санкционных ударов США в отношении РФ (так называемые «санкции из ада») и отдельные санкции в отношении компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока» сделали эти выходные для Кремля действительно «черными». Тем более, что вторая группа санкций уже дала эффект и подрядчик прекратил укладку труб газопровода именно по этой причине. Естественно, […]