Мнение: На амбиции — рубль, на остальное — гроши

Не первый раз Путин воспроизводит простое логическое построение — в этот раз на своей пресс-конференции:

"Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо, это одна из наших проблем, которую мы, безусловно, должны решать, но решать это мы должны на основе роста производительности труда и роста ВВП. Это совершенно очевидно. Вот к этому нам нужно стремиться. Потому что все другое, в том числе, скажем, раздача денег из резервных фондов — это ни к чему не приведет, они быстро закончатся. А если и конъюнктура на внешних, в том числе нефтяных, рынках изменится, то и источники иссякнут. Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики. На этой базе поднимать уровень заработной платы".

Извиняемся за длинную цитату. Но мы так устали слушать эту лабуду, что решили, наконец, объяснить, что не так с этими, кажущимися такими логичными, на первый взгляд, тезисами.

Есть тут одна проблема. Как так у вас случилось, В.В., что ВВП страны почти не упал и давно уж преодолел отметку 2013 года, а вот реальные доходы упали сильно, после чего так и лежат «на дне», совершенно не восстанавливаясь? (см.рис.)

Так, выходит дело вовсе не в объеме ВВП и не в производительности труда?

А в чем же?

В том, что деньги уходят куда-то не туда. Их взяли у людей и отправили… куда?

А на потеху вашей паранойе и вашим амбициям, В.В. На вооружения, на Сирию, Крым, на борьбу с санкциями, на совершенно безумный рост резервов бюджета в страхе перед остальным миром. И, конечно, разворовали ваши друзья (а также люди, о которых вы и не слыхивали).

Вот почему, в вашей логике, забирать деньги у людей для накопления избыточных резервов бюджета можно, а тратить их обратно — нельзя? Для чего нужны эти резервы, если не помогать за их счет россиянам? Почему в самые тяжелые времена для людей, когда их уровень жизни сильно упал, вы считаете возможным продолжать копить эти резервы безумными темпами?

Нет. Дело вовсе не в производительности труда и ВВП. Не в санкциях или мировом кризисе (которого, между прочим, нет).

А дело исключительно в ваших приоритетах, В.В. Больше ни в чем. Вы считаете, что россияне обойдутся и безропотно оплатят ваши очередные геополитические игры. Которые не приносят, кстати говоря, никакой пользы стране, только вред… Не доведет до добра такая политика. Не доведет.

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Источник: СерпомПо

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