Мнение: Письмо: «Он подумал, что я веселая»

Хочу два письма показать сегодня о короне-вампирке.

Это корона Сокровища, которая перерождается в монстра, потому что хочет получать не просто почести, а жертвоприношения.

То есть короне-вампирке мало простого корма, вытянутого щипцами, такая корона хочет получить кровь и использует изуверские пыточные инструменты.

Женщинам, у которых такая корона, не нужно отношений как таковых и взаимности им мало, им нужно чувствовать превосходство.

Такую корону надо вовремя снимать, если это ваша корона, или сбивать, если это корона вашей партнерши, партнера.

Расскажу потом, как это правильно делать.

Начнем с письма женщины, а потом письмо мужчины покажу про такую же женскую корону.

Обе короны интересны тем, что маскируются под низкую самооценку. Я специально выбрала такие.

gil_23

Здравствуйте, Эволюция!

Мне почти 40, А. 30. Отношениям месяц. Познакомились в рок баре, где я прыгала на одном месте и трясла головой. Мне было весело. И он подумал я весёлая. А я не весёлая. Я фитнес тренер. Много общения с клиентами (женщинами), на работе я несу праздник, в остальное время смотрю в одну точку и молчу. Мне кажется у меня маниакально депрессивный психоз и мы познакомились в мою маниакальную фазу.

(У нее нет никакого психоза, это шатается корона. На людях она изо всех сил старается произвести грандиозное впечатление, а потом сидит истощенная и злая, не получившая желаемой реакции)

А. мне очень понравился. Очень. Он высокий, бородатый, весёлый просто чума. Общительный. Мы в тот вечер перемещались по разным компаниям и со всеми он быстро находил контакт. Смотрел на меня пронзительно. Он сказал потом — просто бухой был. Я видела, что он моложе. Он тоже видел, что я старше, но не знал, что настолько. Я его привлекла тем, что отвечала на его шутливые подачи и тем что знаю героев Марвел. А я их знаю потому что у меня дети. 10 и 20 лет.

В процессе общения он понравился мне ещё сильнее. Он сам сделал ремонт в квартире. Сам люстры две скрутил одну из дерева, другую из трубы. Плитку положил. Я в своей квартире тоже делала многое сама. Муж бывший говорил: не хочу тебе мешать. У меня папа был рукастый, для меня это было прям +100 к СЗ. Я много его хвалила и была горяча. Но все время боялась, что это тухлые шары и дойка. Каждый раз во время расставания мне было грустно. Я думала вот сейчас он точно увидит, насколько я старая и в следующий раз мы уже не увидимся. Я смотрю на себя его глазами как бы, и вижу себя старой и жалкой, и мне грустно. И он видит моё понурое лицо.

(Она хочет быть все время веселой и горячей, боится быть понурой. Но чтобы искрить, ей надо быть уверенной, что он без ума. А она не уверена. Получается замкнутый круг)

Я запорола свою СЗ несколько раз.

Вот пример последнего: договорились встретиться в выходной, но не точно, спишемся. И я моталась по городу, ходила пешком по морозу и сугробам, не видела ребёнка весь день и поняла, что мне сейчас её забирать из гостей и она одна дома будет сидеть, пока я на свидание пойду — как-то не очень. Пишу ему в 17: я к тебе сегодня не приеду, замёрзла, устала. Он: ок.

Потом дочь решила остаться в гостях, я отогрелась дома и хоть у меня были дела, мне хотелось к нему, и я могла остаться у него ночевать, чего ещё ни разу не делала.

Пишу ему в 20: дочь в гостях осталась.

Он: значит ей сейчас так лучше, она наверное переживает (это он думает она переживает то, что мы с её отцом расстались, а это не так, мы уже расставались с ним и без него лучше всем, он как приходящий отец гораздо внимательнее). Видимо мой штурман ждал другой реакции.

Пишу ему: ты такой рассудительный. Отправляю ему 4 фото с декольте и украшениями (помоги выбрать, давно не наряжалась).

Он пишет правое сверху.

Я: спасибо.

Через 2 часа он пишет: так а что ты ко мне не приехала, раз у тебя дочь в гостях осталась.

Я: дк я тебе пишу: А., я свободна, зелёный свет, А! Ты в ответ что-то философское. Я: вот сиськи, А! Ты в ответ: правые сверху, ну ок, я сырники жарю. Аххаха. (Кривляка моя видимо).

(Она отказалась ехать не потому что дочь забирать, а потому что она замерзла и устала. Но он должен был так изнывать от желания ее видеть, что на малейший огонек зеленого света ринуться танком на штурм ее)

Я отправила совместные фото с недавнего мероприятия. Пауза в час. Прислал дик пик. Я просила, но вчера. И снова замолчал. Он молчал почти сутки.

И потом пишет: я был в шоке от твоей реакции вчера.

Я: поясни.

Он: ты сама написала, что не приедешь, а потом обвинила меня, что я не зову. Если пишешь, что тебе не удобно, может у тебя дела, не хочу напрягать.

В тот момент я была на корпоративе. Наверное надо было молчать или написать понятно. Но я снова достала скалку.

(Молчать и написать «понятно» после своего косяка — это не выход)

Пишу: не хотел напрягать, ясно. А я похоже напрягла вчера. Ок не буду.

Он: ты опять продолжаешь?

Я: мне кажется я навязываюсь. Откуда мне знать, может ты с облегчением выдохнул, когда я написала, что не приеду.

Он: я говорил тебе, что всегда рад тебя видеть. Рука лицо.

Пауза

Я пишу: тогда я приеду сегодня.

Он: я дома.

Я: адрес не помню.

Он: адрес.

(Ну вот посмотрите, какие нудные бабы-в-коронах. Что им не скажи, им обидно. Потому что они хотят обожания, поклонения, а все остальное их оскорбляет. Корона начинает точить ножи и мечтать о жертвоприношении. Как в пушкинской версии Клеопатры: после ночи с царицей счастливчик должен умереть)

Я понимаю, что вытянула щипцами и не хочу ехать. И сегодня дочь одна. И я пью вино и мы в разных состояниях.

(Она думает, что должна всегда искрить и гореть. Поэтому выдыхается все время от натуги)

Пишу через некоторое время: я думала дочь под присмотром, а она одна, не получится приехать. (Подкат с подставой).

Он: ок.

Ну может для него не очень важно было, что я старая, но то, что я старая и со скалкой точно его морозит. Теперь не знаю, что делать.

(Автор, есть отличный рецепт. Из сказки о Коньке-Горбунке. Надо искупаться в кипящем молоке и помолодеть. В этом случае может быть вы не будете ковырять мужика своими горячими щипцами, протыкать ему то горло, то мошонку. Но это не точно. Скорее всего вашей короне все равно будет мало огонька)

Спасибо за то, что уделили время.

(Друзья, поняли, как такая корона маскируется? А как работает? Описывайте. А я сейчас еще интересней письмо покажу)

Источник: Эволюция

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