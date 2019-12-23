Врачи не заметили в ноге паралимпийца обломок «ручника» длиной 14 см после ДТП

Спортсмен-паралимпиец Сергей Носач попал в ДТП в Подмосковье и перенес операцию. При этом врачи не заметили, что в результате аварии ему в ногу попала 14-сантиметровая деталь от «ручника».

Сейчас Носачу 23 года. В 2012 году он попал в аварию и с тех пор вынужден передвигаться в инвалидной коляске. При этом современные системы управления автомобилем позволяют ему водить машину, управляя только с помощью рук, пишет «Комсомольская правда».

Недавно Носач опять попал в аварию. По его словам, ехавшая навстречу машина вдруг вырулила ему «в лоб». В результате столкновения одна из деталей авто впилась мужчине неглубоко в живот. Ему провели операцию, зашили рваные раны на ногах, а через пару дней отправили из больницы домой.

«Вскоре у него начала подниматься температура, как будто абсцесс пошел», – пишет издание.

Компьютерная томография показала, что в ноге у спортсмена после аварии осталась 14-сантиметровая деталь от «ручника». Сам Носач не подозревал о ней, так как ног не чувствует.

Отметим, что Носач одержал победу на чемпионате Московской области по парабадминтону и считается кандидатом для участия в Паралимпиаде–2020.

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