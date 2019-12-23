Фермер: Отмена акциза на топливо для сельхозпроизводителей позволит снизить цены на продукты

Отмена акциза на топливо для сельхозпроизводителей позволит не только оказать влияние на развитие агропромышленного комплекса, но и снизить цены на продукты питания. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД фермер Михаил Афонькин. Ранее он участвовал во встрече президента с общественностью, на которой обсуждались проблемы сельского хозяйства.

Михаил Афонькин предложил снизить акцизы на дизельное топливо и бензин для сельхозпроизводителей, поскольку многие фермеры не справляются с такой нагрузкой. Кроме того, такое решение правительства в итоге позволит опустить цены на продукты для конечного потребителя.

«У меня молочное производство. Если убрать акциз, то корма для животных подешевеют на 15-20%, соответственно, молочный продукт упадет в цене на 5-7%. То же случится с любым сельскохозяйственным продуктом, потому что топливо используется на всех этапах производства», – объясняет он.

Фермер не берется предсказать, каким, скорее всего, будет ответ Минфина на это предложение. Он предложил чиновникам ведомства определиться: «Что в приоритете у нас: развитие производства или формирование бюджета?»

Как рассказал Афонькин газете ВЗГЛЯД уже после встречи, он – подмосковный фермер во втором поколении, продолжает дело, начатое родителями почти 30 лет назад. Его семейное хозяйство невелико – всего 25 голов крупного рогатого скота и три сотни гектаров земли.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что на встрече президента с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий фермер Михаил Афонькин затронул проблему высоких цен на топливо, необходимого для работы по заготовке кормов. Так происходит из-за включенного в стоимость топлива акциза на строительство и ремонт дорог – хотя сельскохозяйственные производители, по его словам, их почти не используют. Афонькин попросил отменить акциз для сельскохозяйственных производителей: «Хотелось бы вас попросить, чтобы вы дали поручение правительству Российской Федерации разработать предложение о возможности вычета акциза из стоимости топлива. Это, я считаю, положительно повлияет на развитие агропромышленного комплекса и на стоимость продуктов питания в целом».

Президент в ответ пообещал обсудить ситуацию с Министерством финансов. Впрочем, он сразу добавил, что догадывается, какой будет реакция Минфина. «Но пообсуждать можно. Вы знаете, что мы каждый год в преддверии сезона все время анализируем ситуацию на рынке ГСМ, особенно применительно к агропромышленному комплексу, и все время оказываем поддержку. В прошлом году цены подросли, мы сразу из федерального бюджета дали дополнительную сумму», – сказал Путин.

«Сразу дали пять миллиардов именно для того, чтобы цены в агропромышленном комплексе на топливо, на бензин понизить. Давайте подумаем и над другими мерами поддержки», – предложил Путин.

Другой участник встречи, глава Уляшкинского сельского поселения Каменского района Ростовской области Наталья Манохина попросила президента принять меры для развития сельского туризма. По ее словам, рядом с ее поселением, где живет меньше тысячи жителей, есть достопримечательности, которые могли бы привлечь внимание туристов из города. Однако для их приема в поселении требуется создание минимальной инфраструктуры – например, провести газ, отремонтировать дом культуры и так далее. Все это можно было бы сделать с помощью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», принятой полгода назад. Однако для участия в программе необходимо подготовить проектно-сметную документацию, а эта подготовка «стоит очень дорого». У администрации маленького поселения нет средств на ее составление.

Путин отметил, что в рамках программы можно сделать типовые проекты, которые тиражировались бы «из одной области, из одного субъекта в другой», и в этом случае они почти ничего не будут стоить. Что же касается конкретного случая Уляшкинского, то Путин пообещал, что попросит руководство Ростовской области посодействовать решению проблемы.

Уже после встречи Манохина призналась, что была очень рада возможности участвовать в дискуссии. «Я даже не могла себе представить, что у меня будет возможность задать вопрос напрямую президенту», – сказала она. «Теперь вопрос с туризмом будет зависеть от нас. Нам обещали помочь. Что касается сроков, то, надеюсь, все будет решено в ближайшее время, – сказала она газете ВЗГЛЯД. – Вообще очень много вопросов решается сейчас у нас благодаря госпрограмме комплексного развития сельской территории».

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