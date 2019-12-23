Мать Анны Михалковой критикует снимки актрисы и советует пользоваться фотошопом

23.12.2019, 22:21, Разное

Анна Михалковая пояснила поклонникам в Instagram, что мать критикует ее снимки. По словам актрисы, она советует ей пользоваться фотошопом.
Многие подписчики знают, что знаменитость действительно размещает на своей странице довольно однообразные фотографии, в основном селфи. Одни критикуют за это Михалкову, а другие уважают за честность. В современном мире все больше представительниц шоу-бизнеса тщательно обрабатывают свои снимки в фоторедакторах, однако артистка предпочитает делиться живыми кадрами. Она отказалась от фотосессий и снимает себя сама. При этом на всех сюжетах звезда шоу-бизнеса позирует перед камерой без мейкапа и не пользуется фотошопом.

На днях продюсер рассказала, что мать не одобряет ее снимков и даже критикует дочь. Более того, родительница советует Михалковой помнить о фоторедакторах, и сама присылает ссылки на них. «Пожалуй, пока воздержусь», — ответила киноактриса на предложение родственницы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Минске согласовали условия обмена удерживаемых лиц Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская сказала, что врамках обмена домой могут вернуться бойцы, прошедшие Иловайск и Дебальцево. По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика