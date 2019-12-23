Мать Анны Михалковой критикует снимки актрисы и советует пользоваться фотошопом

Анна Михалковая пояснила поклонникам в Instagram, что мать критикует ее снимки. По словам актрисы, она советует ей пользоваться фотошопом.

Многие подписчики знают, что знаменитость действительно размещает на своей странице довольно однообразные фотографии, в основном селфи. Одни критикуют за это Михалкову, а другие уважают за честность. В современном мире все больше представительниц шоу-бизнеса тщательно обрабатывают свои снимки в фоторедакторах, однако артистка предпочитает делиться живыми кадрами. Она отказалась от фотосессий и снимает себя сама. При этом на всех сюжетах звезда шоу-бизнеса позирует перед камерой без мейкапа и не пользуется фотошопом.

На днях продюсер рассказала, что мать не одобряет ее снимков и даже критикует дочь. Более того, родительница советует Михалковой помнить о фоторедакторах, и сама присылает ссылки на них. «Пожалуй, пока воздержусь», — ответила киноактриса на предложение родственницы.

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