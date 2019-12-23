Обмен удерживаемыми лицами. В прокуратуре отрицают, что будут просить освободить экс-беркутовцев из СИЗО

Информация, что на судебном заседании по делу бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года, сторона обвинения будет просить об их освобождении из СИЗО не соответствует действительности. Об этом 23 декабря «Громадському» заявил прокурор, который ведет это дело, Алексей Донской.

«Ни я, ни другие прокуроры в этом деле не будут ходатайствовать об изменении меры пресечения для обвиняемых, так как для этого нет оснований», – сказал он.

По информации «Громадського», украинская сторона планирует в рамках обмена удерживаемыми лицами передать ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве майдановцев на Институтской 20 февраля 2014 года. 24 декабря состоится судебное заседание, на котором прокуроры попросят суд изменить им меру пресечения.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань заявил в комментарии изданию «ГОРДОН», что этих бывших беркутовцев неоднократно пытались включить в списки на обмен удерживаемыми лицами с боевиками «ДНР» и «ЛНР». В этот тот раз есть большая вероятность, что их все же обменяют.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

По этому делу в Киеве 23 февраля 2015 года были задержаны сотрудники «черной роты» Беркута» Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В марте – апреле 2014 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – экс-беркутовец Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест, 20 декабря суд отпустил под домащний арест Маринченко, остальных – оставил под стражей еще на два месяца.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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