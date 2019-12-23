Мнение: Наступление в Идлибе. 23.12.2019

23 декабря сирийская армия при поддержке ВКС РФ продолжила наступательные операции в юго-восточном Идлибе.

В течение ночи и первой половины дня, сирийские войска продвинулись к югу от Сирмана, вплотную приблизившись к трассе Хама-Алеппо к востоку от Хеша. Освобождены еще как минимум 7 населенных пунктов.

Сирман пока находится в полуокружении, но штурм города пока не начат. Турки из своего обсервационного пункта пока что никуда не ушли.

Текущая операция непосредственно затрагивает два таких опорных пункта — в районе Сирмана и на трассе между Хешем и Маарат-ан-Нуманом, которые попадают в полосу наступления сирийской армии.

В связи с очевидными проблемами, турецкая делегация сегодня снова отправится в Москву на фоне обострившейся политической и медийной риторики о том, что российско-сирийские действия могут снова активизировать поток беженцев из Идлиба в Турцию.

Вполне понятно, что турки будут добиваться либо остановки наступления, либо его ограничения определенными пределами. Можно предположить, что Турция будет стремиться к тому, чтобы боевики на этот раз сохранили за собой хотя бы Маарат-ан-Нуман, а сельская местность к востоку и юго-востоку от него фактически будет сдана Асаду. Дамаск и Москва разумеется заинтересованы в обратном, взятии Маарат-ан-Нумана и взятии под контроль всего участка трассы Хама-Алеппо к югу от Саракиба, плюс это затруднит для боевиков удерживания района вокруг города Кафр-Сажна, в особенности если будет взят Хеш.

В целом, мы видим наступление с ограниченными целями, которое уже достигло существенных успехов, но превратятся ли тактические успехи в оперативные, будет ясно после переговоров в Москве, так как помимо Идлиба, России приходится балансировать российско-турецкие интересы еще по вопросам Рожавы и Ливии, где в отношениях сторон также есть подводные камни.



Населенные пункты освобожденные САА с начала наступления.

В целом, конец года Сирия и Россия завершают удачной наступательной операцией, которая дополняет осенние успехи в Рожаве и летнюю победу под Эль-Латамином.

Источник: Colonel Cassad

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