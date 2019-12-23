Мнение: Крымский мост. С праздником!

Поздравляю, — всех причастных с праздником!Это исторический день в России!Благодарю каждого человека,
кто физически, психологически, — ХОТЕЛ
этой стройке скорейшего, красивого воплощения в действительность!
Знайте, что каждое наше, Светлое мгновение, — пошло впрок!
Источник: Конт
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