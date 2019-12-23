Мнение: Крымский мост. С праздником!

23.12.2019, 22:09, Разное

Поздравляю, —  всех причастных с праздником!Это исторический день в России!Благодарю каждого человека,
кто  физически,  психологически, —   ХОТЕЛ
этой стройке  скорейшего, красивого воплощения в действительность! 

Знайте,  что каждое наше, Светлое мгновение, — пошло впрок!

Источник: Конт



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Последнее: В Симферополе прибытия первого поезда с материка ждут с нетерпением. «Для большинства жителей Крыма это, конечно, эпохальное событие, по своей значимости сравнимое с присоединением полуострова к России», – цитирует «Московский комсомолец» местного журналиста Майка Львовского.    По его словам, все билеты на новогодние праздники на поезда через Крымский мост распроданы. Жители полуострова хотят съездить в […]

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