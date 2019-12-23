Татьяна Навка подставила Анастасию Стоцкую из-за отредактированного совместного фото

23.12.2019, 22:04, Разное

В этом году команда Татьяны Навки поприветствовала еще одну участницу, которой стала популярная певица. Фигуристка поделилась в Instagram совместным фото с Анастасией Стоцкой, однако поклонники сразу поняли, что его отредактировали.
Знаменитость является организатором одного из самых лучших ледовых проектов в России. Татьяне Навке удалось собрать звездную команду, с которой она гастролирует по разным городам страны. Подобные шоу приносят спортсменке хорошую прибыль, из-за чего она остается одной из самых состоятельных представительниц шоу-бизнеса. Теперь супруга Дмитрия Пескова выступает не только с профессионалами. Недавно она представила публике нового члена «семьи» — Анастасию Стоцкую. Звезда пояснила об этом фолловерам в подписи к совместному снимку.

Тем не менее внимательные подписчики догадались, что в кадре коллеги выглядят довольно странно и слишком молодо, хотя у обеих есть дети. Кожа Навки и Стоцкой подозрительно гладкая, а на их лицах не видно морщин. Многие отметили, что олимпийская чемпионка переборщила с фоторедактором и этим подставила исполнительницу. «Здесь вам прямо по 18 лет», «Сколько фотошопа», — писали возмущенные поклонники.



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