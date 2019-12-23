Углекислый газ угрожает сообразительности школьников

В будущем высокая концентрация углекислого газа (СО2) в воздухе может плохо повлиять на когнитивные способности учеников и студентов во время занятий в аудиториях. Ученые рассказали о своих расчетах на конференции Геофизического союза США. Текст их научной работы, которая еще не опубликована в рецензируемом журнале, выложен на ресурсе EarthArXiv.

Затрудненное мышление может стать еще одним следствие увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. Раньше уже было известно, что избыточные количества СО2 в окружающем воздухе могут снижать когнитивные способности. В новом исследовании ученые попытались предсказать, как эта проблема может сказаться на студентах и школьниках во время занятий.

Известно, что сейчас негативное воздействие углекислого газа на учеников в классных комнатах может быть облегчено простым проветриванием. Ученые хотели уточнить, поможет ли проветривание, когда концентрация СО2 станет выше в окружающем воздухе. Для этого они создали математические модели, которые предсказывают развитие событий в двух случаях: если люди снизят выброс углекислого газа в атмосферу и если они не сделают этого.

В первом случае к 2100 году на студентов будет действовать такое количество СО2, что их когнитивные способности снизятся на 25%. Во втором случае (если количество выбросов не изменится), этот показатель достигнет 50%.

Авторы отметили, что это первая научная работа, которая посвящена перспективам влияния увеличения концентрации углекислого газа в воздухе на людей, которые регулярно вдыхают его повышенное количество. По их мнению, проблема может быть решена прекращением выбросов CO2.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Симферополе прибытия первого поезда с материка ждут с нетерпением. «Для большинства жителей Крыма это, конечно, эпохальное событие, по своей значимости сравнимое с присоединением полуострова к России», – цитирует «Московский комсомолец» местного журналиста Майка Львовского. По его словам, все билеты на новогодние праздники на поезда через Крымский мост распроданы. Жители полуострова хотят съездить в […]