Put It All On Me: Эд Ширан впервые снялся в клипе с женой Черри Сиборн

23.12.2019, 22:00, Разное

Несмотря на то что по завершении мирового турне Эд Ширан объявил, что уходит в бессрочный отпуск (а он это вполне может себе позволить — ведь за год концертов он заработал рекордные 775 миллионов долларов), отдых его длился недолго. Накануне Эд представил премьерный сингл Put It All On Me и клип на него. Видеоряд состоит из фрагментов разных историй любви. Для того, чтобы отснять все пары, съемочная группа объездила весь мир. На кадрах влюбленные разного возраста, пола, национальности и цвета кожи танцуют у себя дома под трек Ширана. Одной из таких пар стал и сам музыкант со своей супругой Черри. В клип вошла сцена, в которой они дурачатся на кухне, а потом лежат на диване в обнимку. Невероятно мило!

Напомним, Эд и Черри тайно обручились незадолго до Рождества год назад, но известно об этом стало только в конце февраля. Супруги знакомы со школьной скамьи — оба учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме в одном классе. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.



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