В мечтах о лете: дочь Оксаны Лаврентьевой Алина в новом лукбуке Terekhov Girl

Команда дизайн-бюро под руководством Александра Терехова уже подготовила новую, весенне-летнюю коллекцию Terekhov Girl SS20. В нее вошли разнообразные платья, которые дизайнер считает основой любого женского гардероба и отдает им ведущую роль: тут и платья-рубашки, и платья-футляры, и романтичные платья с рюшами, и нежные сарафаны.

Основой коллекции стал хлопок, но также встречается шифон, атлас и жаккард. Все это великолепие доверили представить 21-летней дочери Оксаны Лаврентьевой Алине. Она снялась в лукбуке по мотивам фильма «Римские каникулы», воплотив образ легкой и романтичной девушки во время прогулки по приморскому городку.

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