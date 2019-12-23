Журналистка Baza подала заявление в СК после избиения во время обыска в квартире открывшего стрельбу на Лубянке

23.12.2019, 21:57, Новости дня

Журналистка Baza Анна Никитина подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку из-за того, что ее избили во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте издания.

По ее словам, во время обыска гражданин в штатском на повышенных тонах, срываясь на крик, стал угрожать, что он сделает так, что она будет уволена и не сможет найти работу. Он также сказал, что «единственным выходом для нее будет покинуть территорию РФ».

Никитина приехала в квартиру Манюровых раньше силовиков. Во время интервью с матерью она услышала, как оперативники ломают дверь в подъезд. Выйти из квартиры журналистка уже не могла, поскольку в следующую минуту силовики ворвались и положили ее и Светлану Манюрову лицом в пол.

«Далее сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу, а именно стал трясти меня за плечи и нанёс удар рукой в челюсть, что повлекло телесные повреждения, которые были зафиксированы», — написала Никитина.

19 декабря в Москве гражданин открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погибли два сотрудника ФСБ, еще четверо человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Новое исследование препарата «Тамифлю» (осельтамивира) показало, что он эффективен при гриппе. Наиболее выразительно он помогал пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями: них симптомы болезни проходили на два-три дня раньше. Научная работа, опубликованная в журнале Lancet, была спонсирована Европейской комиссией.   Осельтамивир – противогриппозный препарат, из группы ингибиторов нейроминидазы. Несмотря на его массовое применение, ученые часто […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика