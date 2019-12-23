Журналистка Baza подала заявление в СК после избиения во время обыска в квартире открывшего стрельбу на Лубянке

Журналистка Baza Анна Никитина подала заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку из-за того, что ее избили во время обыска в квартире Евгения Манюрова, который открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Об этом сообщается на сайте издания.

По ее словам, во время обыска гражданин в штатском на повышенных тонах, срываясь на крик, стал угрожать, что он сделает так, что она будет уволена и не сможет найти работу. Он также сказал, что «единственным выходом для нее будет покинуть территорию РФ».

Никитина приехала в квартиру Манюровых раньше силовиков. Во время интервью с матерью она услышала, как оперативники ломают дверь в подъезд. Выйти из квартиры журналистка уже не могла, поскольку в следующую минуту силовики ворвались и положили ее и Светлану Манюрову лицом в пол.

«Далее сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу, а именно стал трясти меня за плечи и нанёс удар рукой в челюсть, что повлекло телесные повреждения, которые были зафиксированы», — написала Никитина.

19 декабря в Москве гражданин открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погибли два сотрудника ФСБ, еще четверо человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.

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