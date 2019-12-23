Кадыров заявил, что после убийства Хангошвили «на одного террориста стало меньше»

После убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили «на одного террориста меньше стало», сказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции.
«Я вообще не хочу комментировать. Они сами убили, когда стал не нужен. Это их внутренние разборки, нас это не касается. Он у нас не живет давно. По-моему, он житель Грузии, а не наш гражданин. Он террорист, преступник,» — сказал глава Чеченской республики.
25 августа в Берлине был убит житель Грузии Зелимхан Хангашвили.Обвинения предъявлены гражданину России Вадиму К. Сообщается, что он приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С. и был арестован 24 августа — на следующий день после убийства. Речь идет о Вадиме Красикове, прибывшим в Германию с пасортом на имя Вадим Соколов.
Сообщалось, что Хангошвили в 2008 году собирал добровольцев для участия в российско-грузинском конфликте. Владимир Путин заявлял, что убитый был организатором взрывов в московском метро.
О том, что убийца Хангошвили связан с российскими спецслужбами, The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили в конце августа. В ходе расследования выяснилось, что преступник въехал в Германию под вымышленным именем. Предполагается, что без поддержки российских спецслужб гражданин не смог бы получить визу и покинуть страну. Подробнее об этом читайте в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — Киллер на велосипеде. Убийцей чеченца в Берлине оказался рецидивист Вадим Красиков, и его покрывает государство)
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