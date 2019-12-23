Мнение: Хороший способ!

Все, конечно, заорут «баян!», но я раньше не слышал.



«Самолет израильской авиакомпании летит по маршруту Тель-Авив — Верона. Из 160 пассажиров — около 120 — это религиозные евреи, явно сефарды, с многочисленными детьми. Дети носятся по самолету, их мамы и папы орут на детей и перекрикиваются друг с другом. Короче, табор уже ушел в небо.

Оставшиеся пассажиры в отчаянии обращаются к экипажу, но экипаж беспомощен. Самолет — это вам не автобус, не остановишь у обочины и хулиганов не выставишь. В передних рядах сидят несколько пар молодых израильтян. Отчаявшись заснуть или хотя бы отдохнуть, одна из них, женщина лет 30, встает в проходе и медленно снимает свою блузку, а затем и бюстгальтер. Все религиозные сразу притихли, прикрыв=я глаза, свои и детей. В воцарившейся тишине молодая женщина громко говорит, что если в самолете не будет тишины, она снимет и штаны тоже. Ее друзья обещают сделать то же самое. До Вероны в салоне было тихо и спокойно».

За проявленную находчивость и гражданское мужество, решившее проблему устойчивости воздушного лайнера в воздухе, руководство компании «ALITALIA » при прибытии в Верону вручило этой смелой женщине бесплатный билет в Рим, включая бесплатное недельное пребывание в гостинице » GRAND — ROMA».

Жаль, фотографии нет. «Богиня, торжествующая над сефардами».

Источник: Размышления вольного социолога

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