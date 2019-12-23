Мнение: О 100500-м поводе для великой гордости великороссов

Как только #Россия вступила в жёсткое соперничество с коварной Америкой, она тут же начала побеждать, опережать и превосходить. Для многих это звучит парадоксально: как может около 2% мировой экономики на равных соперничать с теми, кто на порядок мощнее?

Но у российских собственная гордость. И собственный счёт.

Например…

Американцы с грустью признали, что мелкая и слабая Россия опередила #США по уровню развития армейской артиллерии. И это в дополнение к многочисленным другим признакам российского превосходства в различных видах оружия.

Как пишет The National Interest, исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что американская полевая артиллерия значительно уступает российской. По их мнению, это вызвано тем, что с начала 2000-х годов Пентагон стал уделять основное внимание борьбе с терроризмом и развивал доктрину борьбы с малыми повстанческими группами, а не столкновений на широком фронте. За это время самолёты и вертолёты заменили артиллерию в качестве основного источника огневой поддержки при проведении операций за рубежом. А в итоге это привело к тому, что американские артиллеристы стали получать меньше опыта, чем до теракта 11 сентября 2001 года.

А вот у России за эти годы появились эффективные наземные системы огневой поддержки. В частности, реактивные системы залпового огня БМ-30 «Смерч», способные поражать противника на расстоянии около 100 км, и ракетные комплексы «Искандер», которые бьют на 400 км. Тогда как в США на это могут ответить разве что гаубицами Paladin, дальность удара которых не превышает 32 км.

Более того, в артиллерийских системах американцев опередили даже северные корейцы. Как подчёркивают в RAND, в случае конфликта на Корейском полуострове перед американской армией встанет сложная задача уничтожения масштабного арсенала Северной Кореи. Текущими средствами решить её крайне затруднительно, не подвергая риску американских военных. Опасность также представляет возможный конфликт в Персидском заливе и нападения иранских десантников. Одним из решений The National Interest называет увеличение количества армейских полевых артиллерийских подразделений, а также совершенствование гаубиц, а не реактивных систем залпового огня. Что, в общем, логично: ради таких вот выводов подобные исследования и пишутся.

А вот признайтесь: всё же погордились немного российским превосходством? Или предпочли бы видеть его в технике, науке и культуре?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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