Наука: Память зависит от времени суток

Если вы пытаетесь вспомнить что-то, и у вас никак не получается, не расстраивайтесь – попробуйте напрячь память в другое время дня, и, вполне возможно, вы вспомните всё, что нужно. Мыши, во всяком случае, вспоминают.

Исследователи из Университета Токио и Токийского сельскохозяйственного университета показывали мышам разные предметы, чтобы те их запомнили, а потом, спустя какое-то время, наблюдали, как хорошо мыши их помнят. Если мышь недолго изучала предмет, значит, она его запомнила достаточно хорошо, а если долго – значит, успела подзабыть.

Предметы показывали мышам непосредственно перед тем, когда животные обычно просыпаются (то есть вечером, ведь мыши – ночные животные), а память их проверяли либо спустя сутки, то есть снова перед естественным пробуждением, либо сразу после того, как мыши обычно отправлялись спать (то есть очень рано утром). В первом случае, когда между знакомством с новой вещью и вспоминанием проходили сутки, мыши её помнили неважно; во втором случае, когда вещь им показывали после того, как они должны были заснуть (но показывали её, естественно, не спящим мышам), они её помнили хорошо. Те же самые результаты получались, когда знакомиться нужно было не с неживым объектом, а с другой мышью.

Но эксперимент ставили не только с обычными мышами, но и с мутантными, у которых не работал ген BMAL1. Это один из главных генов, управляющих суточными ритмами: уровень белка BMAL1 меняется в течение суток, и, меняясь, он включает или выключает множество других генов. (Подробно о нём можно узнать в одной из наших статей.) В целом мыши с выключенным BMAL1 забывали и вспоминали точно так же, только вот забывали они сильнее – когда спустя сутки им показывали знакомый объект или мышь, они явно помнили их хуже, чем нормальные животные с работающим BMAL1. То есть, во-первых, память явно зависела от времени суток, что нейробиологи подозревают уже давно, и, во-вторых, процессы вспоминания зависели от влиятельного часового гена.

В статье в Nature Communications авторы пишут, что часовой белок BMAL1 стимулировал работу дофаминовых рецепторов и модифицировал ряд сигнальных молекул в одной из зон гиппокампа, который, как мы знаем, представляет собой один из главных центров памяти мозга. Возможно, используя сигнальные пути, на которые влияет ген BMAL1, можно будет создать какое-нибудь средство для усиления памяти. Хотя почему память вообще подчиняется суточным ритмам, остаётся загадкой – не исключено, что это просто побочный эффект работы циркадных ритмов.

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