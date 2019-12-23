Наука: Вы купились на миф о спортивных напитках

“Не меньше восьми стаканов воды в день! Протеиновые коктейли! Спортивные напитки!”, — нас бомбардируют сообщениями о том, что и когда мы должны пить. Особенно достается тем, кто занимается физическими упражнениями всерьез.

Но эти “питьевые истины” относительно новые. А ведь еще в 70-е марафонцы употребляли как можно меньше жидкости, боясь, что вода может замедлить их бег. Сейчас мы уверены, что для поддержания хорошей спортивной формы нужно пить очень много. И не только воды, а еще и специализированных напитков, которые обещают избежать обезвоживания и даже улучшить спортивные результаты.

Тем не менее доказательств этих преимуществ достаточно мало. В некоторых случаях такие напитки могут даже быть вредными для здоровья. Так когда мы стали воспринимать их как нечто важное и полезное?

Давайте вспомним, когда вообще люди впервые всерьез задумались о том, что их организму необходимо получать больше жидкости? Все началось с нью-йоркских марафонов в 70-х…

Производители напитков и спортивных товаров, предвкушая возможную прибыль, запустили линию специализированных продуктов для потенциальных спортсменов. Производство первой экспериментальной партии спортивного напитка Gatorade обошлось всего в 28 фунтов за штуку. А в итоге это производство обернулось целой индустрией с объемом продаж около 260 миллионов фунтов в год в одной только Великобритании! Все больше и больше людей употребляют спортивные напитки, и таким образом эта индустрия быстро набирает обороты на рынке безалкогольных напитков. В результате самые обычные продукты, которые есть на кухне у каждого, стали “неотъемлемой частью спортивного оборудования”.

Реклама победила

Вся суть огромного успеха спортивных напитков заключается в симбиозе науки и искусства маркетинга. British Medical Journal («Британский медицинский журнал») провел расследование, в ходе которого стало известно, что компании, производящие спортивные напитки, активно спонсировали исследования гидратации, что в результате породило целую новую область науки. Те же самые ученые консультируют влиятельные медицинские организации, разрабатывая принципы, на которых основываются такие организации, как Европейское агентство по безопасности продуктов питания и Международный олимпийский комитет.

Основной причиной успеха этой новоиспеченной индустрии стало повсеместное внедрение в умы людей идеи о том, что наша естественная способность тела регулировать баланс воды в организме далеко не идеальна и она не лучшим образом реагирует на нашу потребность в воде. Звучали такого рода высказывания: “Чувство жажды не всегда является точным индикатором того, сколько жидкости нам нужно употреблять… К сожалению, нет четких физиологических проявлений того, что наступает обезвоживание”.

В результате здравоохранительные организации постоянно советуют не полагаться на чувство жажды, так как оно не самый честный советчик. Например, такие серьезные организации, как Diabetes UK, советуют: “Пейте часто маленькими порциями. Даже если вы не чувствуете желания пить — выпивайте каждые 15 минут примерно 150 мл, так как обезвоживание плохо влияет на организм”.

Производители утверждают, что от напитков, содержащих натрий (газировка), хочется пить еще больше, что подталкивает вас купить еще немного. В этом и есть все отличие от обычной питьевой воды. Но в то же время они говорят, что эти напитки позволяют получить больше жидкости сразу после употребления, основываясь на том наблюдении, что углеводы позволяют нашему организму задерживать больше воды.

Следует также отметить, что многие утверждения, касающиеся спортивных напитков, часто проходят без доказательной базы. «Британский медицинский журнал» рассмотрел 1035 интернет-страниц, в которых были описаны спортивные напитки. В 431 из них утверждалось, что около ста различных напитков могут повысить результаты в спорте. Более половины из этих сайтов не предоставляли никаких ссылок, а если ссылки и были, они не могли четко описать плюсы и минусы продукта. Что касается второй половины, они ссылались на исследования, предвзятость которых очевидна. Только лишь три были признаны высококачественными. В результате никто не упоминает серьезные исследования, на которые действительно можно опираться.

Вред или польза?

Одной из главных проблем исследований спортивных напитков заключается в том, что испытуемые, как правило, имеют за плечами большой спортивный опыт и стабильно подвергаются серьезным физическим нагрузкам. В то же время подавляющее большинство людей, употребляющих спортивные напитки, тренируются всего пару часов в неделю, или же нагрузки на их организм не очень интенсивные (например, ходьба вместо быстрого бега). Это означает, что основная масса потребителей получит сомнительный результат. Может быть, вода для них была бы даже полезнее.

Но это не самое страшное. Дело в том, что реклама удачно сработала на детях, а это значит, что теперь они находятся в зоне риска ожирения. Бутылка самого обычного спортивного напитка объемом 0,5 л содержит около 20 грамм сахара (5 чайных ложек), что является серьезным количеством лишних калорий для организма ребенка. Но производители ловко увернулись от этой проблемы. Известные спортсмены и “факты” о “волшебном” насыщении организма водой сделали свое дело. Согласно опросам, более четверти родителей в Америке уверены, что спортивные напитки абсолютно безопасны для детей.

Но не стоит утверждать, что все спортивные напитки бесполезны. Вспомним про их способность долго удерживать воду в организме. Это может пригодиться в ситуациях, когда спортсмены имеют ограниченный доступ к жидкости или не могут делать частые перерывы на туалет.

В данный момент у нас нет достаточных сведений для того, чтобы информировать людей о плюсах и минусах спортивных напитков. Но мы точно можем быть уверены в том, что они не помогут большинству кандидатов в Олимпийские чемпионы. На самом деле, если держаться подальше от этих переполненных сахаром напитков, прогресс в спорте, возможно, наступит даже быстрее.

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