«Нафтогаз» готовит тексты договоров с «Газпромом»

НАК «Нафтогаз України» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, подписанным в Минске 20 декабря между Украиной, Россией и Европейским союзом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о соглашении об урегулировании взаимных претензий, договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и ОАО «Газпром» и договоре бронирования мощностей между «Нафтогазом» и ООО «Оператор ГТС України» (ОГТСУ).

Кроме того, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Как отметили в «Нафтогазі», компания будет проводить переговоры с «Газпромом» и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий.

«Как и ранее, «Нафтогаз» будет действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу»,– говорится в сообщении.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности& по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Исполнительный директор «Нафтогазу» Юрий Витренко заявил, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор газотранспортной системы Украины».

Козак также говорил, что новый пятилетний контракт на транзит газа должны подписать до конца года. Он рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет». По словам Козака, цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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