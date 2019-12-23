Бродский: Тигипко бежал за мной со съезда таксистов, бл…дь. Они драться хотели

Ситуацию с украинскими физлицами-предпринимателями (ФЛП) необходимо изменить. Об этом бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона».

Бродский отметил, что на должности председателя Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (занимал ее в 2010-2014 годы) он занимался дерегуляцией.

«Ни один предприниматель не скажет… Другое дело, что я хотел привести в порядок ФЛП… Это не может так дальше продолжаться… Нельзя не платить налоги… Таксисты – я помню эту борьбу. Я их хотел перекрасить в один цвет, поставить шашечки, счетчики – они меня чуть не побили! [бизнесмен Сергей] Тигипко (в 2010-2012 годы был вице-премьер-министром, министром социальной политики. – «ГОРДОН») бежал за мной с их съезда, бл…дь. Они драться хотели… Я говорю: ну, давайте, подходите… Не подошли», – рассказал экс-нардеп.

По его словам, «таких рынков в Украине – масса!»

«Ну какие инвесторы?! Не будет у нас никаких инвесторов, пока не защищены рынки. Должны быть правила игры… И эти пока не собираются тоже менять… Ввели кассовые аппараты для ФЛП. Сегодня читаю указ президента – мораторий на два года. Ну так на фиг вы их вводили?! Ввели бы уже через два года. Ну смешно! Знаешь, что дальше будет? Пройдет два года, за два-три месяца до вступления этих правил в силу, выйдут эти ребятки на улицы и начнут кричать плохие слова в сторону Зеленского – и еще на два года мораторий. Такая страна», – заявил Бродский.

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По состоянию на начало 2019 года на учете в Украине находилось 1778 тыс. ФЛП, сообщало «РБК-Украина».

18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кешбэк.

Также он подписал указ №761/2019 «О неотложных мероприятиях по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей». Согласно документу, Кабмин совместно с координационным советом должны предусмотреть в проекте закона введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций.

20 декабря Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2524, который отменяет обязательную регистрацию книги учета доходов для ФЛП. Законопроект позволяет налогоплательщику вести книгу учета в бумажном или электронном виде по собственному желанию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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