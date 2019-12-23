Совет Федерации поддержал возвращение курилок в аэропорты

Совет Федерации одобрил закон, который предполагает возвращение курилок в аэропорты. Шесть лет назад они были запрещены, сообщает ТАСС.

Согласно новому закону, помещения, выделенные под курилки, должны быть изолированы и оборудованы системой вентиляции. Они появятся в зонах для пассажиров, прошедших предполетный досмотр, а также в транзитных зонах. Кроме того, закон предполагает, что их необходимо расположить таким образом, чтобы остальные пассажиры не могли наблюдать за курящими.

Разрешить администрациям аэропортов оборудовать специальные помещения для курения предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. 12 декабря депутаты приняли закон в третьем чтении.

Курилки на вокзалах и в аэропортах были закрыты после вступления в силу «антитабачного» закона в 2013 году — курить можно было только в 15 метрах от здания.

Источник: Новая газета

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