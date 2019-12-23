В Петербурге женщина скончалась под колесами авто

В Петербурге водитель не заметил и сбил пешехода на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. На место ЧП прибыли все спасательные службы.
По данным ИА «Невские новости», женщину, очутившуюся под колесами транспорта, спасти не удалось. По факту происшествия проводится проверка.
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