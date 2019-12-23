В Петербурге женщина скончалась под колесами авто

В Петербурге водитель не заметил и сбил пешехода на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. На место ЧП прибыли все спасательные службы.

По данным ИА «Невские новости», женщину, очутившуюся под колесами транспорта, спасти не удалось. По факту происшествия проводится проверка.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу РФ и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы […]