В Петербурге женщина скончалась под колесами авто

23.12.2019, 21:31, Разное

В Петербурге водитель не заметил и сбил пешехода на пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов. На место ЧП прибыли все спасательные службы.

По данным ИА «Невские новости», женщину, очутившуюся под колесами транспорта, спасти не удалось. По факту происшествия проводится проверка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу РФ и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика