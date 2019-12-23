Отказавшейся от «голубых огоньков» Алле Пугачевой нашли замену

«Отгремели «фанфары» по

поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила

завязать с «голубыми огоньками». Хотя, как показывает история, мне кажется, она

все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару

будет, а Аллы Пугачевой нет», – заявил в беседе с «Дни.ру» эксперт. Он

вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.

«Нужно было сниматься вместе

с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса.

Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту», – уверен

эксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и

поющая ведущая абсолютно одинаковы. «А что до голоса, так

Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные», —

резюмировал Манукян.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2019 в 1:29 PST

Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. «То Алла Пугачеваобидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом

вернется, то Ольга Бузова в них засветится», – порассуждал Манукян.

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