Отказавшейся от «голубых огоньков» Алле Пугачевой нашли замену

«Отгремели «фанфары» по
поводу того, что Пугачева через три года после моей петиции все же решила
завязать с «голубыми огоньками». Хотя, как показывает история, мне кажется, она
все же может появиться у Эрнста на канале в Новогоднюю ночь. Ну как же, Софии Ротару
будет, а Аллы Пугачевой нет», – заявил в беседе с «Дни.ру» эксперт. Он
вспомнил, что в 2018 году интрига тоже сохранялась до последнего дня.
«Нужно было сниматься вместе
с Бузовой и в рамках этого влога торжественно ей передать ключи от шоу-бизнеса.
Лично мне очевидно, что Ольга преемница Аллы Борисовны на этом посту», – уверен
эксперт. Он добавил, что с точки зрения пробивного характера Алла Пугачева и
поющая ведущая абсолютно одинаковы. «А что до голоса, так
Орбакайте тоже в начале карьеры имела довольно скромные вокальные данные», —
резюмировал Манукян.
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Напомним, ранее эксперт заявил, что отказ Примадонны от участия в новогодних передачах на ТВ – это спланированный ход. «То Алла Пугачеваобидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом
вернется, то Ольга Бузова в них засветится», – порассуждал Манукян.
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