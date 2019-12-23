Ученые обнаружили у крокодилов способность бегать галопом

Ученые при изучении крокодилов обнаружили у них способность бегать галопом подобно тому, как это делает лошадь. Результаты нового исследования опубликованы в издании ScienceAlert.
До недавнего времени способность скакать в воде и подпрыгивать считали тем, чем может похвастаться только обитающий в Австралии пресноводный Crocodylus johnstoni. Отдельные из видов данных земноводных продемонстрировали способность бегать рысью. Ученые провели наблюдение за крокодилами в зоологическом парке, где установили подводные камеры. Эксперты сделали анализ поведения, походки и скорости движения 42 особей из 15 видов, проживающих в водоеме. Среди них числились представители каймановых, аллигаторов и Crocodylidae. Оказалось, что представители филиппинского, кубинского, американского и западноафриканского тонконосого видов способны скакать, подобно лошади, и прыгать.
Вне зависимости от размеров подопытные смогли достигнуть скорости 18 км/ч.
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