«Вовка, прости, ты единственный»: Подольская поддержала женщин откровенным фото после критики Собчак

Наталья Подольская присоединилась к откровенному флешмобу. Певица разместила в Instagram смелое фото, поддержав женщин в возрасте 40+ после критики Ксении Собчак.

На снимке супруга Преснякова позировала перед камерой в провокационном черном купальнике с розовой драпировкой на груди, а также ярких чулках. Образ Подольской дополнил черный плащ, накинутый на плечи. Знаменитость дала понять, что ее задело резкое высказывание Ксении Собчак, которая на днях заявила, что женщинам после 40 лет не следует делать обнаженные кадры. Как отметила артистка, она «спешит» разместить у себя на странице фото, пока возраст еще позволяет ей это делать. В подписи к откровенной публикации звезда эстрады заранее извинилась перед мужем. «Вовка, прости, ты единственный», — написала исполнительница.

В комментариях фолловеры поддержали Подольскую, сделав комплимент её роскошной фигуре. «У вас классное тело», «Не обращайте внимание на Собчак», «Забудьте о цифрах в паспорте», — отмечали подписчики. Ранее жену Константина Богомолова раскритиковали также другие представители шоу-бизнеса. Многие поддержали женщин и высказались против их дискриминации, в том числе Анна Седокова и Светлана Бондарчук.

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