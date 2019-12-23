Сирийская армия освободила стратегически важный поселок в Идлибе

Правительственные сирийские войска освободили стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб, информирует газета al-Watan.
Поселок заняли после ожесточенных столкновений с боевиками. «Джарджаназ считается стратегически важным и его называют восточными воротами в город Маарет-Нууман», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.
Джарджаназ находится в 10 км к востоку от Маарет-Нуумана, который является крупным оплотом боевиков в этой части провинции Идлиба.
В понедельник сообщалось, что власти САР ведут переговоры с боевиками о сдаче Маарет-Нуумана без боя, однако шансы на это малы.
К утру понедельника сирийская армия освободила уже 33 деревни.
Военная операция сирийской армии начата в четверг. Планируется освобождение города и участка международной трассы M5 Дамаск-Алеппо. Постпред США при ООН Келли Крафт 20 декабря заявила, что сирийским правительственным силам не нужно проводить «рождественскую» наступательную операцию в Идлибе.
Маарет-Нууман удерживается боевиками с 2012 года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу РФ и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Расследование в отношении нового фигуранта «московского дела» завершили за день / 30 октября
- Порошенко: Боевики у Станицы Луганской только переоделись в гражданское, до сих пор с оружием остаются на позициях / 7 ноября
- МИД прокомментировал передачу задержанных кораблей Украине / 17 ноября
- Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий – СМИ / 3 ноября
- Топ-менеджер «Нафтогазу» сообщил, что его пытались завербовать Парнас и Фруман / 25 ноября
- В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение / 26 ноября
- Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли / 24 октября
- Daily Mirror — британские военные опасаются российского шпионажа — слишком много беспилотников / 3 ноября