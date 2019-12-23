Оружие “ледяного человека” Этци возрастом 5300 лет признали древнейшим в мире

Оружие “ледяного человека” Этци, которому около 5300 лет, признали древнейшим в мире. Международная команда ученых установила, что этот предок современных людей был вооружен луком, пишет Journal of Neolithic Archaeology.

В результате исследований было установлено, что шнур, который нашли рядом с мумией Этци в Альпах, являлся тетивой для лука. Это приспособление назвали древнейшим оружием в мире, а также находка поразила ученых тем, что сохранилась до нашего времени. “Ледяной человек” таким образом установил новый мировой рекорд, а все его снаряжение на данный момент насчитывает колчан, стрелы, недоделанный лук и тетиву. Она была аккуратно смотана, связана в узел на конце и сложена на дне колчана.

Эксперты из SNSF выяснили, что тетива изготовлена из сухожилия животного. Незавершенный лук Этци имел длину 1,83 м, но его нужно было укоротить до высоты лучника для удобного использования, а именно до 1,6 м. Колчан оказался первым из известных приспособлений для хранения стрел эпохи неолита.

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