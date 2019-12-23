Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Высокими моральными качествами Порошенко никогда не
отличался. Членов своей команды он менял как перчатки. А когда надо, легко
переходил из одного политического лагеря в другой. Соратники были для
экс-президента не друзьями, а расходным материалом.
Наглядным примером стала судьба члена фракции «Блок
Петра Порошенко» в Верховной раде Сергея Куницына. Весной этого года
депутат угодил в реанимацию, перенес 11 операций за две недели, сообщает портал
«ПолитНавигатор».
По словам политика, его поддержали армейские генералы и
спецслужбы. Но Порошенко на судьбу Куницына было наплевать. Тогдашний президент
даже не удосужился позвонить и справиться о судьбе соратника по партии.
Из больницы Куницын выписался 31 марта. «И потом
случайно кого-то встретил через две недели из лидеров, не помню кого, и мне
стали говорить, что они не знают, что надо встретиться с Порошенко, что он типа
не знал и так далее», – сказал политик в эфире Oboz.Tv.
В итоге Порошенко с Куницыным так и не встретился. По всей
видимости, тогдашний президент был настолько поглощен борьбой за новый срок,
что без зазрения совести бросил однопартийца в беде.
«После всех этих
поступков для меня этот человек как президент, как политик и как мужик просто
не существует», – резюмировал бывший депутат.
Куницын: Порошенко работает на износ, но не все у него получается pic.twitter.com/XiGnrWqbOT
— ����Олександр���� (@zakon_e_zakon) May 25, 2015
Ранее правоохранители провели обыск в принадлежащем Петру
Порошенко спортклубе «Пятый элемент». Какого было удивление
оперативников, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающие
камеры видеонаблюдения.
Бывший президент случившееся не комментирует, для каких
целей была установлена аппаратура неизвестно. Порошенко мог использовать видеозаписи
в качестве компромата. Не исключено также, что пикантными трансляциями политик
скрашивал себе свободное время.
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