Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

23.12.2019, 21:26, Разное

Высокими моральными качествами Порошенко никогда не
отличался. Членов своей команды он менял как перчатки. А когда надо, легко
переходил из одного политического лагеря в другой. Соратники были для
экс-президента не друзьями, а расходным материалом.

Наглядным примером стала судьба члена фракции «Блок
Петра Порошенко» в Верховной раде Сергея Куницына. Весной этого года
депутат угодил в реанимацию, перенес 11 операций за две недели, сообщает портал
«ПолитНавигатор».

По словам политика, его поддержали армейские генералы и
спецслужбы. Но Порошенко на судьбу Куницына было наплевать. Тогдашний президент
даже не удосужился позвонить и справиться о судьбе соратника по партии.

Из больницы Куницын выписался 31 марта. «И потом
случайно кого-то встретил через две недели из лидеров, не помню кого, и мне
стали говорить, что они не знают, что надо встретиться с Порошенко, что он типа
не знал и так далее», – сказал политик в эфире Oboz.Tv.

В итоге Порошенко с Куницыным так и не встретился. По всей
видимости, тогдашний президент был настолько поглощен борьбой за новый срок,
что без зазрения совести бросил однопартийца в беде.

«После всех этих
поступков для меня этот человек как президент, как политик и как мужик просто
не существует», – резюмировал бывший депутат.

Куницын: Порошенко работает на износ, но не все у него получается pic.twitter.com/XiGnrWqbOT

— &#55356;&#56826;&#55356;&#56806;Олександр&#55357;&#56606;&#55357;&#57005; (@zakon_e_zakon) May 25, 2015

Ранее правоохранители провели обыск в принадлежащем Петру
Порошенко спортклубе «Пятый элемент». Какого было удивление
оперативников, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающие
камеры видеонаблюдения.

Бывший президент случившееся не комментирует, для каких
целей была установлена аппаратура неизвестно. Порошенко мог использовать видеозаписи
в качестве компромата. Не исключено также, что пикантными трансляциями политик
скрашивал себе свободное время.



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