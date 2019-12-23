Подлец Порошенко бросил умирать близкого человека

Высокими моральными качествами Порошенко никогда не

отличался. Членов своей команды он менял как перчатки. А когда надо, легко

переходил из одного политического лагеря в другой. Соратники были для

экс-президента не друзьями, а расходным материалом.

Наглядным примером стала судьба члена фракции «Блок

Петра Порошенко» в Верховной раде Сергея Куницына. Весной этого года

депутат угодил в реанимацию, перенес 11 операций за две недели, сообщает портал

«ПолитНавигатор».

По словам политика, его поддержали армейские генералы и

спецслужбы. Но Порошенко на судьбу Куницына было наплевать. Тогдашний президент

даже не удосужился позвонить и справиться о судьбе соратника по партии.

Из больницы Куницын выписался 31 марта. «И потом

случайно кого-то встретил через две недели из лидеров, не помню кого, и мне

стали говорить, что они не знают, что надо встретиться с Порошенко, что он типа

не знал и так далее», – сказал политик в эфире Oboz.Tv.

В итоге Порошенко с Куницыным так и не встретился. По всей

видимости, тогдашний президент был настолько поглощен борьбой за новый срок,

что без зазрения совести бросил однопартийца в беде.

«После всех этих

поступков для меня этот человек как президент, как политик и как мужик просто

не существует», – резюмировал бывший депутат.

Куницын: Порошенко работает на износ, но не все у него получается pic.twitter.com/XiGnrWqbOT

— ����Олександр���� (@zakon_e_zakon) May 25, 2015

Ранее правоохранители провели обыск в принадлежащем Петру

Порошенко спортклубе «Пятый элемент». Какого было удивление

оперативников, когда они обнаружили в мужских и женских раздевалках работающие

камеры видеонаблюдения.

Бывший президент случившееся не комментирует, для каких

целей была установлена аппаратура неизвестно. Порошенко мог использовать видеозаписи

в качестве компромата. Не исключено также, что пикантными трансляциями политик

скрашивал себе свободное время.

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