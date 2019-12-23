Мнение: 5-летняя россиянка шокировала британцев сверхдоходом

Британские СМИ достаточно часто обращают свой взгляд в сторону каких-то необычных людей. В этот раз крупные издания покорила пятилетняя девочка из России Настя Радзинская. Несмотря на юный возраст девочка попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Ютуба, и не просто попала, а ворвалась сразу на третье место.

Британское издание The Daily Mail опубликовало статью под заголовком "Маленький олигарх. Пятилетняя девочка из России зарабатывает 18 миллионов $ в год на собственном канале на Ютубе с 107 миллионами подписчиков".

"Пятилетняя звезда Ютуба вошла в тройку в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров" — сообщает издание с ссылкой на Forbes.

"Впервые Настя появилась на Ютубе, когда ее родители стали выкладывать видео о лечении Насти. Ей поставили диагноз церебральный паралич, и ролики о лечении постепенно начали набирать все больше и больше просмотров."

Основным секретом успеха молодой блогерши, по мнению авторов статьи, является использование звуков вместо слов, что значительно расширяет аудиторию. Кроме того, ролики переведены на 7 языков.

На данный момент темой ее видео является обычная детская жизнь — игрушки, развлечения, совместное времяпрепровождение с родителями. Например, самое большое количество просмотров (767 миллионов) набрало видео, рассказывающее про ее посещение контактного зоопарка.

Откуда такой заработок? Ну, например, девочку спонсируют такие крупные компании, как LegoLand и Dannon

Несмотря на оглушительный успех, авторы предрекают Насте скорое падение:"В настоящее время YouTube работает с Федеральной торговой комиссией (FTC), чтобы ограничить возможности получения доходов от ориентированных на детей каналов. Согласно FTC, эти каналы потенциально нарушили правило Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете."

Ну, это еще будет не скоро, а пока Настя радуется детству и развивает прибыльный бизнес.

Источник: Открытая Россия

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