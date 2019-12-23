Археологи обнаружили вблизи Иерусалима место хранения скрижалей с 10 заповедями

Археологи выяснили место расположения скрижалей с 10 заповедями. Похожим по библейскому описанию стал храм, который размещен в 16 км от Иерусалима.

Обнаруженное здание, где, по мнению научных работников, находится Ковчег Завета, построено примерно в XII веке до н.э, хотя точные сроки возведения храма пока не установлены. Конструкция находится недалеко от Иерусалима вдали от остальных построек, имеет прямоугольную форму, может похвастаться толстыми стенами. Предполагается, что постройка носила ритуальный характер, там размещались два валуна с выемками, которые могли служить для жертвоприношений. Как известно, в Израиле закалывали животных, чтобы задобрить Бога. В данном храме найдены также осколки керамики, емкость, служившую для хранения масла и вина, а также кости животных.

Согласно еврейским верованиям, в Ковчеге Завета хранятся 10 заповедей, которые написаны на каменных плитах.

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