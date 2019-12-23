Морские лещи и лавраки являются самыми опасными видами рыб для здоровья человека

23.12.2019, 21:21, Разное

Ученые после проведения исследования выяснили, какие виды рыб являются самыми опасными для здоровья человека. Лидерами списка стали морские лещи и лавраки.
В особях было найдено большое количество ПХБ, которые попадают в их организмы из-за загрязненной воды. Во время нереста рыбы накапливают ядовитые химикаты, показатели которых превышают положенные нормы.

Затем опасные вещества негативно отражаются на здоровье человека, а также являются виновниками развития опасных заболеваний. Раньше исследователи рассказывали, что не стоит увлекаться блюдами из голубого тунца, акулы, щуки и рыбы-меч, так как в данных видах содержится большое количество ртути.



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