Эксперты: Дебют нового Ford Focus RS на рынке состоится не ранее 2021 года

Как известно, высокопроизводительный хэтчбек Ford Focus RS будет представлен лишь в следующем году. Вероятнее всего, машину будут позиционировать как высокопроизводительную модель 2021 года.

Не секрет, что многие версии Ford Focus с огромным успехом продаются на мировом авторынке. Согласно сведениям зарубежных аналитиков, в Европе каждые 2,5 минуты покупатели приобретают хотя бы 1 экземпляр модели. Четвертая генерация компакт-кара получила высокопроизводительную модификацию ST, доступную с бензиновым и дизельным движком, функционирующим в паре с 6-ступенчатой механической КПП либо с 7-ступенчатой АКПП. Судя по слухам, Ford Focus RS дебютирует в 2021 года, а это значит, что официальную премьеру стоит ждать в 2020 году.

К сожалению, на данный момент каких-либо «шпионских» фотографий транспортного средства не предоставлено. Инсайдеры же предполагают наличие 2,3-литрового мотора EcoBoost. Одним из ключевых изменений, касающимся четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, является мощность, направляемая только на передние колеса.

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